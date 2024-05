“In ricordo delle vittime della mafia”, al via il secondo “Memorial Day” del Sap

Il 22 maggio 2024 il Sindacato Autonomo di Polizia di Agrigento ha organizzato il secondo Memorial Day in questa provincia. Questa è una manifestazione che il SAP Nazionale ha iniziato a promuovere e organizzare subito dopo gli eventi tragici delle stragi di Falcone e Borsellino, dove hanno perso la vita i valorosi uomini delle scorte insieme ai noti magistrati.

L’evento sin dall’inizio ha avuto il suo epicentro a Palermo dove i colleghi di quella segreteria hanno sempre ricordato il sacrificio dei nostri eroi della Polizia di Stato ed anche di tutti i servitori dello Stato vittime della Criminalità Organizzata e del Terrorismo. Con il passare del tempo tutte le segreterie provinciali del SAP hanno cominciato ad organizzare eventi in memoria dei caduti di ogni città italiana ed anche quest’anno la Segreteria Provinciale SAP di Agrigento ha voluto ricordare e commemorare il Maresciallo dei Carabinieri “Giuliano Guazzelli”.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10:00 di mercoledì 22 maggio prossimo presso il Palacongressi di Agrigento.

Parteciperà alla manifestazione il Vice Prefetto Vicario Dott. Massimo Signorelli, il Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Miccichè, il Vicario del Questore di Agrigento Dott. Francesco Marino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Dott. Nicola De Tullio, il Direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi Dott. Roberto Sciarratta, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento Dott. Alfio Russo, i figli del Maresciallo: Teresa e Riccardo Guazzelli, il Segretario Generale Aggiunto Giuseppe Coco, il Segretario Regionale Pietro Billitteri e la Segreteria Provinciale SAP di Agrigento diretta dal Dott. Ferdinando Cavallaro Segretario Provinciale e Vice Segretario Regionale SAP Sicilia.

Alla manifestazione parteciperà una scolaresca dell’Istituto Comprensivo Anna Frank del plesso Verga che si esibirà in un brano e testi in tema con la manifestazione. Dopo la manifestazione una delegazione del SAP insieme alle autorità civili e militari intervenute si porterà presso la lapide del Maresciallo Guazzelli, ove è avvenuto l’evento delittuoso, per deporre una composizione di fiori.