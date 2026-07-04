Agrigento

Incendi, domani preallerta arancione nell’Agrigentino

Un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte di sabato e per le successive 24 ore

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte di sabato e per le successive 24 ore. Per Palermo, in relazione al rischio incendi, è indicato il livello di preallerta, con codice arancione e pericolosità media. La stessa classificazione di pericolosità media riguarda anche le province di Agrigento e Caltanissetta, mentre per le altre province siciliane il livello di pericolosità è basso, con preallerta attiva. Per quanto riguarda le ondate di calore, a Palermo la temperatura massima percepita prevista è di 31 gradi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia a Porto Empedocle, imprenditore morto in incidente stradale 
Agrigento

Scontro tra auto nei pressi di Zingarello, quattro feriti in ospedale 
Apertura

Papa Leone XIV saluta i lampedusani: “O’scià, non lasciamoci vincere dalla paura”
Apertura

Maxi furto a “Le Vigne”, colpo da oltre 10 mila euro 
Agrigento

Parte la bonifica delle discariche abusive, Sodano: “Adesso linea dura contro chi inquina”
banner italpress istituzionale banner italpress tv