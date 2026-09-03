Incendio nella notte ad Agrigento, a fuoco furgone

Paura nella notte al Quadrivio Spina Santa, in via Regione Siciliana, dove un incendio ha interessato un furgone appartenente a un giovane imprenditore. L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Il rogo ha provocato danni al mezzo, mentre fortunatamente non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo e non viene esclusa, al momento, alcuna ipotesi.