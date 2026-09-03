Agrigento

Incendio nella notte ad Agrigento, a fuoco furgone

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Paura nella notte al Quadrivio Spina Santa, in via Regione Siciliana, dove un incendio ha interessato un furgone appartenente a un giovane imprenditore. L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Il rogo ha provocato danni al mezzo, mentre fortunatamente non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo e non viene esclusa, al momento, alcuna ipotesi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sorpreso a trasportare gasolio per autotrazione senza documenti: sequestrati 750 litri
Apertura

Intercettata barca a vela che trasportava sotto coperta migranti irregolari: arrestato skypper 
Agrigento

Incendio nella notte ad Agrigento, a fuoco furgone
Agrigento

Posteggiatore abusivo in via Gioeni, maxi multa e ordine di allontanamento per 68enne
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa senz’acqua da mesi: e il resto degli abusivi?
banner italpress istituzionale banner italpress tv