In casa con oltre 4 chili di droga, arrestato 21enne a Gela

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato un 21enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia aveva notato l’atteggiamento sospetto del giovane, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish. La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione, dove sono state sequestrate 368 dosi di hashish già confezionate, per circa 1,5 kg, oltre a 36 panetti del peso di 2,5 kg. Il 21enne è ora agli arresti domiciliari.