Sequestrata area all’interno della Riserva naturale adibita a parcheggio a pagamento: segnalato un soggetto

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Noto hanno eseguito, nella giornata di Ferragosto, un sequestro preventivo d’urgenza di un’area adibita a parcheggio a pagamento in località Calamosche, all’interno del territorio di protezione della Riserva Naturale Orientata di Vendicari.

Il controllo eseguito ha consentito di accertare che una vasta area di oltre 100 mila metri quadri, sito appartenente alla Rete Natura 2000 sottoposto a vincoli paesaggistici e ambientali, risultava utilizzata come superficie di sosta per autoveicoli, con la riscossione di un corrispettivo di 5 euro per ciascun mezzo, senza emissione di alcun documento commerciale.

Al momento del controllo, sul fondo spianato e compattato, privo di copertura vegetale, completamente trasformato nonostante ricadesse completamente all’interno dell’area protetta della Riserva, i militari hanno rilevato la presenza di circa 120 veicoli in sosta.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di riscontrare che l’attività di parcheggio veniva svolta in assenza di qualsiasi autorizzazione paesaggistica nonché dei titoli abilitativi edilizi e commerciali.

Tale circostanza ha indotto le Fiamme Gialle all’esecuzione di un sequestro preventivo d’urgenza dell’intero parcheggio nonché dei circa 600 euro in contanti, che sono risultati incassati, nella giornata del controllo, per l’esercizio dell’attività abusiva riscontrata.

Il soggetto responsabile è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, la quale, nei giorni scorsi, ha convalidato il sequestro d’urgenza operato dai finanzieri per le ipotesi di reato di deterioramento e deturpamento di beni paesaggistici, per violazioni edilizie, per illecita esecuzione di interventi su area vincolata in assenza di autorizzazione e per violazione della disciplina sulle aree naturali protette.