Cade in mare con la propria auto, morto 90enne

Un novantenne è morto sull’isola di Vulcano, alle Eolie, cadendo in mare con la propria auto. L’allarme è scattato dopo una chiamata dei carabinieri al 115. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, giunta grazie al supporto logistico della Capitaneria di porto che ha provveduto al trasporto sull’isola di Vulcano, insieme con i nuclei speciali, tra cui il Nucleo elicotteri con a bordo i sommozzatori. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno del veicolo.