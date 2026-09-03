Messina

Cade in mare con la propria auto, morto 90enne

Il corpo dell'uomo è stato trovato all'interno del veicolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un novantenne è morto sull’isola di Vulcano, alle Eolie, cadendo in mare con la propria auto. L’allarme è scattato dopo una chiamata dei carabinieri al 115. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, giunta grazie al supporto logistico della Capitaneria di porto che ha provveduto al trasporto sull’isola di Vulcano, insieme con i nuclei speciali, tra cui il Nucleo elicotteri con a bordo i sommozzatori. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno del veicolo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sorpreso a trasportare gasolio per autotrazione senza documenti: sequestrati 750 litri
Agrigento

Posteggiatore abusivo in via Gioeni, maxi multa e ordine di allontanamento per 68enne
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa senz’acqua da mesi: e il resto degli abusivi?
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, arrestato un altro minorenne 
AperturaIn aggiornamento

Tragedia a Sciacca, motociclista muore in incidente stradale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv