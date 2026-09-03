Posteggiatore abusivo in via Gioeni, maxi multa e ordine di allontanamento per 68enne
Dopo varie segnalazioni sul posto i carabinieri che hanno allontanato l'uomo
Intervento dei carabinieri in via Gioeni contro un posteggiatore abusivo. I militari, giunti sul posto a seguito delle segnalazioni, hanno sorpreso l’uomo mentre infastidiva gli automobilisti e chiedeva loro denaro in cambio di un presunto aiuto nelle operazioni di parcheggio.
Il soggetto si trovava nei pressi degli spazi di sosta a pagamento e, secondo quanto accertato dai carabinieri, avvicinava quanti lasciavano l’auto, sollecitando il pagamento di una somma di denaro.
L’uomo, un sessantottenne, di nazionalità tunisina, ma residente ad Agrigento è scattata una sanzione pari a 1.547 euro per attività non autorizzata di posteggiatore o guardiamacchine, ed è stato applicato l’ordine di allontanamento per 48 ore dal centro cittadino.