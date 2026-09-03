Caltanissetta

Nascosto all’interno di un pozzo luce per sfuggire alla cattura, arrestato per tentato omicidio e lesioni

L’uomo, di nazionalità tedesca, è ricercato dallo scorso mese di maggio, per tentato omicidio volontario con lesioni personali gravi, commesse ad Aalen, in Germania.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un ventenne, cittadino di nazionalità tedesca, ricercato dallo scorso mese di maggio, in esecuzione di mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale distrettuale di Ellwangen, per tentato omicidio volontario con lesioni personali gravi, commesse ad Aalen, in Germania. Il ventenne, a seguito di una discussione avuta con la vittima lo scorso mese di maggio, gli ha sparato al volto causandogli gravi lesioni. Dopo l’evento criminoso il giovane si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela, lo scorso sabato, lo hanno rintracciato all’interno di un B&B di Gela, a seguito dell’allarme scattato in sala operativa attraverso il portale alloggiati web. Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il fuggiasco nascosto all’interno di un pozzo luce della struttura, nel vano tentativo di sfuggire alla cattura. L’arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dell’avvenuto arresto è stata notiziata la competente Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sorpreso a trasportare gasolio per autotrazione senza documenti: sequestrati 750 litri
Apertura

Intercettata barca a vela che trasportava sotto coperta migranti irregolari: arrestato skypper 
Agrigento

Incendio nella notte ad Agrigento, a fuoco furgone
Agrigento

Posteggiatore abusivo in via Gioeni, maxi multa e ordine di allontanamento per 68enne
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa senz’acqua da mesi: e il resto degli abusivi?
banner italpress istituzionale banner italpress tv