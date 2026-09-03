Si presenta a casa dell’ex nonostante divieto, denunciato 56enne

Si è presentato a casa della ex, nonostante il divieto di avvicinamento, urlando contro la donna e minacciandola. A Mascalucia, in provincia di Catania, i carabinieri hanno denunciato un 56enne per inosservanza di provvedimenti emessi dall’autorità.

A chiedere l’intervento del 112 era stata la madre della donna, spiegando che l’ex convivente della figlia era piombato in casa e quando i militari sono giunti nell’abitazione hanno trovato la vittima, una 51enne, e l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’abuso di alcol.

Dagli accertamenti è emerso che il 56enne era già sottoposto all’ammonimento per violenza domestica con il divieto di avvicinarsi alla donna che lo aveva in precedenza denunciato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in preda forse a un raptus di gelosia, era piombato a casa dell’ex minacciandola e gridando, scaraventando un vaso contenente della terra in direzione della camera della vittima. L’uomo è stato denunciato.