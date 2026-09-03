Apertura

Sorpreso a trasportare gasolio per autotrazione senza documenti: sequestrati 750 litri

I finanzieri di Porto Empedocle hanno proceduto a sottoporre a fermo amministrativo anche l'autocarro

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione



Nel corso di un’attività di pattugliamento condotta nel comune di Realmonte, in località Contrada
Fauma, i Finanzieri della Tenenza di Porto Empedocle hanno sottoposto a controllo un autocarro che
risultava visibilmente carico. All’interno del cassone posteriore del mezzo erano, infatti presenti, 33 taniche di plastica di diverse capacità che sono risultate contenere gasolio per autotrazione.
A fronte di tale insolito trasporto di carburante, il conducente non è stato, tuttavia, in grado di esibire
alcuna documentazione di accompagnamento.
Alla luce di quanto rilevato, i militari hanno contestato al trasportatore l’illecito amministrativo relativo
alla sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise sui prodotti energetici, procedendo,
conseguentemente, a sequestrare il gasolio illecitamente detenuto, per un quantitativo complessivo di
circa 750 litri, nonché a sottoporre a fermo amministrativo l’autocarro utilizzato per il trasporto.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sorpreso a trasportare gasolio per autotrazione senza documenti: sequestrati 750 litri
Agrigento

Posteggiatore abusivo in via Gioeni, maxi multa e ordine di allontanamento per 68enne
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa senz’acqua da mesi: e il resto degli abusivi?
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, arrestato un altro minorenne 
AperturaIn aggiornamento

Tragedia a Sciacca, motociclista muore in incidente stradale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv