Inchiesta Kerkent, Cusumano sconterà pena ai domiciliari 

Il tribunale di sorveglianza di Palermo ha disposto la detenzione domiciliare nei confronti di Sergio Cusumano, 59 anni, condannato recentemente a otto anni e quattro mesi di reclusione nell’ambito della maxi inchiesta Kerkent che ha fatto luce sulla scalata al vertice della famiglia mafiosa del boss Antonio Massimino e su un vasto traffico di droga.

Cusumano dovrà scontare un cumulo di pene pari a 3 anni e 20 giorni di reclusone per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Il cinquantanovenne resta comunque in attesa anche del definitivo della condanna nel processo Kerkent. L’avvocato Salvatore Pennica, che rappresenta Cusumano, aveva chiesto al tribunale di Sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali. Richiesta che, alla luce di un lungo elenco di precedenti penali, è stata rigettata.