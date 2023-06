Incidente a Zingarello, due feriti: grave 87enne trasferito in elisoccorso

Incidente stradale lungo la strada provinciale 71, in contrada Zingarello ad Agrigento. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli: una Jeep Compass e un furgone Peugeot. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni. Si tratta di un 87enne di Agrigento che si trovava alla guida del Van.

L’uomo è stato trasferito in elisoccorso, atterrato in zona, in un ospedale di Palermo. Ferito, in maniera meno grave, il 70enne alla guida della Jeep. Quest’ultimo è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della stradale e della sezione Volanti.