Agrigento

Incidente alla Valle dei Templi, auto si ribalta: tutti illesi 

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la Panoramica dei Templi, a poca distanza dal tempio di Giunone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la Panoramica dei Templi, a poca distanza dal tempio di Giunone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon e una Chevrolet. Quest’ultimo veicolo, dopo l’impatto, si è ribaltato su un fianco.

Miracolosamente illesi i conducenti dei due mezzi. La persona alla guida dell’auto ribaltata ha anche rifiutato il trasferimento in ospedale. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed il personale sanitario del 118. 

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