Incidente stradale a San Leone, auto si ribalta completamente: due feriti 

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in via del Sole, una traversa di viale dei Pini nel quartiere di San Leone. Sono due la auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata completamente. Il bilancio è di due persone ferite. Si tratta dei conducenti dei veicoli. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione ma sono comunque stati trasferiti all’ospedale di Agrigento per le cure mediche del caso. Entrambi hanno riportato traumi sparsi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. Al via i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.