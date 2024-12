Incidente stradale in via XXV Aprile, 84enne in ospedale 

Non riesce ad arrestare in tempo la marcia e tampona violentemente un’auto in sosta. È accaduto ieri mattina in via XXV Aprile, nel centro di Agrigento, dove un pensionato di 84 anni è rimasto ferito. L’anziano, alla guida di una Honda, ha riportato traumi sparsi ed è stato trasferito al pronto soccorso del San Giovanni di Dio per le cure del caso.

Secondo quanto ricostruito, un cinquantaduenne al volante di una Nissan avrebbe colpito l’auto del pensionato non riuscendo a frenare in tempo. L’impatto è stato violento e la parte posteriore dell’utilitaria è stata completamente distrutta. Sono stati alcuni passanti ad allertare il 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi stradali.