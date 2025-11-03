Agrigento
Infrastrutture al palo e viabilità nel caos: vertice in Prefettura
L'incontro, a cui sono invitati tutti gli enti preposti e anche Anas, servirà a programmare delle soluzioni
Ritardi nel completamento di interventi di manutenzione straordinaria e difficoltà nella gestione della viabilità, tavolo tecnico il prossimo 6 novembre alle 10.30 in Prefettura ad Agrigento.
Convocati tutti gli enti preposti e, ovviamente, anche Anas, oltre il “Cartello Sociale” che in questi mesi ha più volte chiesto chiarezza sul futuro delle infrastrutture del territorio.
L’obiettivo sarà l’approfondimento delle azioni da intraprendere riguardo alla viabilità ordinaria, con particolare riferimento all’area di Porto Empedocle che sta patendo tra le altre cose la chiusura del viadotto Re.
