Relazione sull’attività svolta in ritardo, sanzionati Comune e sindaco di Sciacca

Ammonta a poco meno di 37 mila euro l’importo di una sanzione inflitta dalla Regione Siciliana al Comune di Sciacca. Il provvedimento, già defalcato dalla quota relativa al quarto trimestre del trasferimento erogato nel 2025, è la punizione prevista per la mancata presentazione al consiglio comunale, da parte del sindaco Fabio Termine (Pd), della relazione annuale sull’attività svolta.

A sollevare il caso recentemente era stata l’opposizione consiliare di centrodestra, che si era rivolta all’assessorato alle Autonomie locali, segnalando l’inadempienza. Oltre che al comune, una ulteriore multa da 1.500 euro è stata elevata dalla Regione anche nei confronti dello stesso primo cittadino. Il quale, dunque, è chiamato a rispondere della contestazione anche a titolo personale.