Apertura

Stalking e minacce di morte a fratello e sorelle, condannato licatese 

L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe perseguitato il fratello e due sorelle - vicini di casa - minacciandoli più volte di morte

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Anna Genna, hanno condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione  un cinquantaseienne di Licata per i reati di stalking, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe perseguitato il fratello e due sorelle – vicini di casa – minacciandoli più volte di morte. Nell’estate 2023, secondo l’impianto accusatorio, si sarebbe affacciato dal balcone e avrebbe addirittura esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Il pm Gaspare Bentivegna aveva chiesto la condanna dell’uomo a 7 anni e 10 mesi di reclusione. Le persone offese, costituitesi parte civile tramite l’avvocato Maurizio Buggea, avranno diritto anche ad un risarcimento. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Infrastrutture al palo e viabilità nel caos: vertice in Prefettura
Apertura

Stalking e minacce di morte a fratello e sorelle, condannato licatese 
Agrigento

Giornate forze armate, ecco chi sono gli insigniti ad Agrigento
Sicilia by Italpress

Schifani riceve il neo rettore dell’Università di Catania Enrico Foti
Palermo

Nuovi controlli allo Zen per cercare armi e droga,anche laboratorio per fabbricare munizioni
Cultura

Ad Agrigento l’8 e 9 novembre l'”Italian Jazz Conference”