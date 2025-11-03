Nuovi controlli allo Zen per cercare armi e droga, in corso operazione “Alto impatto”

Controlli interforze ad ‘alto impatto’ dalle prime ore del mattino nei quartieri Zen 1 e Zen 2, a Palermo. In campo dalle prime ore della mattina Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, con un significativo impiego di mezzi e uomini e l’ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga, dei reparti territoriali e organici e del reparto Prevenzione crimine Sicilia Occidentale della Polizia di Stato. Così come accaduto nelle scorse settimane, i controlli sono concentrati per cercare armi e droga dopo l’omicidio di Paolo Taormina avvenuto davanti al locale gestito dalla famiglia, ucciso da Angelo Maranzano, il 28enne residente nel quartiere periferico di Palermo. Particolare attenzione è rivolta ai destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, oltre che all’accertamento delle violazioni amministrative, con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali. I servizi, anche stavolta, sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri.