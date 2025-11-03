Lampedusa

Migranti: 122 sbarcati a Lampedusa

Tutti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Quattro approdi, per un totale di 122 persone, nelle scorse ore a Lampedusa. Tra i migranti anche 16 cittadini del Bangladesh ed egiziani soccorsi dalla ong Trotamar III, che hanno riferito di essere partiti da Zuara, in Libia. I gruppi erano composti da un minimo di 16 a un massimo di 63 persone. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento degli arrivi risultava completamente vuoto.

