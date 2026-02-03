Sciacca, 83 dipendenti firmano nuovo contratto tra progressioni verticali e integrazione orari

La firma di nuovi contratti di lavoro. Un atto che interessa 83 dipendenti del Comune di Sciacca, molti dei quali appartenenti al bacino del personale part-time. Un obiettivo ritenuto molto importante per migliorare l’efficienza dei servizi e degli uffici.

I nuovi contratti saranno sottoscritti domani, mercoledì 4 febbraio. L’appuntamento è alle ore 9,30 nella Sala Blasco del Palazzo comunale di via Roma, alla presenza del sindaco Fabio Termine, dell’assessore alle Risorse Umane Fabio Leonte, del segretario comunale Manlio Paglino dirigente del I Settore, e del responsabile dell’Ufficio Risorse Umane Rosario La Rovere.

51 lavoratori part-time firmeranno un’integrazione oraria; 12 dipendenti da anni part-time sottoscriveranno un contratto a tempo pieno; 20 dipendenti sottoscriveranno contratti di categoria superiore dopo aver superato la selezione per la progressione verticale.