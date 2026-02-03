Giovedì 5 febbraio 2026 , alle ore 17.30, il Circolo dei Nobili di Agrigento (Via Atenea, 307) ospiterà l’evento pubblico “Una genialità rinascimentale. Vita e opere di Ezio d’Errico” , dedicato alla riscoperta di una delle figure più originali e ancora poco conosciute della letteratura italiana del Novecento.

L’incontro è promosso dal Centro Cultura Contemporanea – Circolo dei Nobili (CC) , in collaborazione con Hosàytos – Centro culturale editore & biblioteca, Omnia Labor APS e StuporArt.

Protagonista dell’appuntamento sarà lo scrittore e studioso Beniamino Biondi, che terrà una conferenza dedicata a Ezio d’Errico, autore definito da molti critici come l’“illustre sconosciuto” che ha anticipato e contribuito in modo decisivo alla nascita del giallo italiano, muovendosi con straordinaria libertà tra narrativa, teatro, saggistica e sperimentazione letteraria.

Nel corso dell’incontro verranno inoltre presentati nuovi progetti di studio e valorizzazione dedicati allo scrittore, con particolare attenzione alla sua produzione teatrale. In questa occasione sarà infatti annunciato ufficialmente il progetto di pubblicazione del volume del Teatro completo di Ezio d’Errico, un’operazione editoriale di grande rilievo culturale che mira a restituire al pubblico un corpus fondamentale e finora poco accessibile.

A margine della conferenza, sarà inoltre possibile acquistare, a un prezzo fortemente ribassato, le ultime copie disponibili del romanzo di Ezio d’Errico “Qualcuno ha bussato alla porta” , opera ormai rara e molto ricercata da studiosi e appassionati.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di riscoperta e rilettura critica di autori ingiustamente trascurati, con l’obiettivo di restituire a Ezio d’Errico il posto che gli spetta nella storia letteraria italiana.