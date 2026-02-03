Sicilia

“Le cronache dell’acqua”, Siciliacque e Italgas fra i banchi di scuola per sensibilizzare studenti

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’acqua, sul suo ciclo naturale e sulla necessità di un uso corretto e responsabile di una risorsa tanto preziosa quanto limitata

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’acqua, sul suo ciclo naturale e sulla necessità di un uso corretto e responsabile di una risorsa tanto preziosa quanto limitata. È questo l’obiettivo del progetto “Le cronache dell’acqua”, promosso da Italgas e Siciliacque, che prende il via oggi pomeriggio, martedì 3 febbraio, e andrà avanti fino a venerdì 6 febbraio in nove plessi scolastici delle province di Enna e Trapani e coinvolgerà complessivamente 904 alunni.

L’iniziativa interesserà scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Leonforte, Cerami, Gagliano Castelferrato, Troina (in provincia di Enna), Paceco, Valderice e Buseto Palizzolo (in provincia di Trapani). Attraverso attività extra curriculari e momenti di confronto pensati per i più giovani, gli studenti verranno accompagnati alla scoperta del ciclo dell’acqua. Verrà infatti spiegato come nasce, come viene raccolta, distribuita e restituita all’ambiente l’acqua ma soprattutto quali comportamenti quotidiani possono contribuire al risparmio idrico.

Lo scopo è collaborare con le istituzioni scolastiche alla formazione di cittadini sempre più consapevoli, capaci di comprendere il valore dell’acqua come bene indispensabile alla vita e come patrimonio da proteggere in un contesto segnato da siccità sempre più frequenti e fenomeni estremi.
Al centro del racconto ci sarà anche il lavoro svolto da Siciliacque, società del gruppo Italgas che si occupa della gestione della grande rete di trasporto dell’acqua sul territorio regionale. Un impegno che si traduce non solo in investimenti infrastrutturali, digitalizzazione e innovazione tecnologica, ma anche in iniziative educative rivolte alle comunità e, in particolare, alle giovani generazioni. “Le cronache dell’acqua” s’inserisce in un percorso di responsabilità condivisa in cui scuola, imprese e territorio collaborano per costruire una cultura della sostenibilità che parta dai più piccoli e arrivi alla vita quotidiana di ciascuno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sciacca

Carnevale di Sciacca, modalità d’accesso per le persone con disabilità
Politica

Tassa di soggiorno, Controcorrente chiede rendicontazione sull’utilizzo dei fondi ad Agrigento
Apertura

Abusa per tre anni della figlia minorenne della compagna, arrestato
Politica

Ina Picarella è la nuova coordinatrice di Italia Viva a Ribera
Catania

Girava con un coltello ed una falce in macchina, denunciato un 24enne 
Agrigento

Inner Wheel: siglato il “contatto” tra i Club di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina
banner italpress istituzionale banner italpress tv