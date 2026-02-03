Furto di energia elettrica, denunciati tre commercianti

Controllo straordinario del territorio a Catania per contrastare i casi di furto di energia elettrica. L’intervento si è concentrato nel quartiere San Cristoforo e ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti della Questura con il supporto degli agenti del reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale e della sezione annona della Polizia locale, oltre ai tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica.

Sono state passate al setaccio le utenze di molteplici attività commerciali del quartiere, in particolar modo in via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, viale Delle Medaglie d’Oro e via Ittar. In tre negozi sono state riscontrate alcune evidenti anomalie nella fornitura di energia, con la manomissione dei contatori. Gli operai specializzati hanno svolto tutti gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di legalità e di sicurezza, interrompendo gli illeciti prelievi di energia, per svariate migliaia di euro. I titolari sono stati denunciati per furto di energia elettrica. Contestualmente gli agenti della Polizia locale hanno effettuato ulteriori verifiche di natura amministrativa per controllare il possesso di autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente.

I titolari delle attività commerciali controllate sono stati sanzionati complessivamente per un ammontare di 4.000 euro. Tra le irregolarità riscontrate l’assenza di autorizzazione per la vendita di alcolici in una rivendita di vino sfuso, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la totale assenza dei prezzi sui prodotti esposti per la vendita.