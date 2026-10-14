“Insieme. Ritrovarsi in archivio”, il 18 ottobre l’inaugurazione della mostra all’Archivio di Stato

l’Archivio di Stato di Agrigento, nell’ambito delle attività del Piano di Valorizzazione 2026, in occasione dell’apertura straordinaria della sede di Agrigento di domenica 18 ottobre 2026, inaugura la mostra documentaria dal titolo “Insieme. Ritrovarsi in archivio”, un percorso storico documentale dedicato alle rappresentazioni del mondo dell’infanzia attraverso i documenti.

La mostra è incentrata sui registri scolastici della scuola elementare appartenenti al fondo “Direzione didattica 1° Circolo Giuseppe Lauricella di Agrigento (1873 – 1967)” con una selezione mirata a sottolineare il rapporto tra scuola e infanzia e gli orizzonti pedagogici della costruzione del sé, attraverso l’apprendimento, il gioco e la lettura. In considerazione della ricorrenza del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, è stata prestata particolare attenzione ai registri scolastici che riportano, tra i programmi didattici, riferimenti alla lettura del testo “Le avventure di Pinocchio”, per richiamare il valore pedagogico ed educativo dell’opera di Collodi ed elicitare riflessioni sul valore della storia di Pinocchio, dal contesto storico dell’Italia postunitaria all’età contemporanea.

Il percorso espositivo, nel presentare temi come la responsabilità, l’ascolto, la crescita personale, le influenze sociali, l’apprendimento e la formazione dei giovani, attraverso le testimonianze storiche dei registri scolastici crea uno spazio di riflessione sul valore dell’educazione e dei contesti educativi, in dialogo con ulteriori temi sociali legati alla sfera educativa. L’esposizione si integra, infatti, nel contesto del progetto PNRR Carte senza barriere, dedicato alle storie dell’ex Carcere di San Vito di Agrigento, sottolineando il rapporto tra educazione e rieducazione. Nel corso della manifestazione, che si configura come un’occasione di incontro, dialogo e partecipazione attiva, saranno presentati anche i servizi educativi dell’ Archivio di Stato di Agrigento e i progetti di educazione al patrimonio.