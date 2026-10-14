Viabilità, aggiudicato appalto triennale per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali 

Prosegue senza sosta l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni della viabilità provinciale. L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato l’appalto relativo all’accordo quadro triennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) che ha offerto il ribasso del 32,4089%, per un importo di aggiudicazione pari ad 4.576.000,00 euro, compresi 137.280,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’intero importo della gara telematica, alla quale hanno preso parte 261 imprese, è stato finanziato con fondi del D.M. del 14/08/2025 – D.L. 95/2025.

L’appalto avrà la durata di tre anni a partire dalla consegna dei lavori e consentirà di effettuare qualsiasi intervento sull’intera rete viaria interna (rimozione frane, rifacimento tracciati, cunette, sistemazione cunette e segnaletica orizzontale e verticale ed altro ancora) su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali per migliorare le condizioni di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio. A breve è prevista la firma del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria.