Agrigento

Viabilità, aggiudicato appalto triennale per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali 

L'appalto avrà la durata di tre anni a partire dalla consegna dei lavori e consentirà di effettuare qualsiasi intervento sull'intera rete viaria interna

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prosegue senza sosta l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni della viabilità provinciale. L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato l’appalto relativo all’accordo quadro triennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) che ha offerto il ribasso del 32,4089%, per un importo di aggiudicazione pari ad 4.576.000,00 euro, compresi 137.280,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’intero importo della gara telematica, alla quale hanno preso parte 261 imprese, è stato finanziato con fondi del D.M. del 14/08/2025 – D.L. 95/2025. 

L’appalto avrà la durata di tre anni a partire dalla consegna dei lavori e consentirà di effettuare qualsiasi intervento sull’intera rete viaria interna (rimozione frane, rifacimento tracciati, cunette, sistemazione cunette e segnaletica orizzontale e verticale ed altro ancora) su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali per migliorare le condizioni di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio. A breve è prevista la firma del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Corruzione, un altro scandalo in Sicilia: arrestati carabiniere, vicepresidente consiglio e imprenditore (I NOMI)
Apertura

Tragico incidente stradale, morto giovane calciatore
Apertura

“Buca” il sistema informatico di uno studio dentistico, indagata 18enne 
Apertura

Costruisce due immobili abusivi nel suo terreno, denunciato operaio a Siculiana
di Giuseppe Castaldo

“Protesi al pene pagate con i soldi pubblici”, bufera sull’ospedale: 5 medici indagati per associazione a delinquere 
banner italpress istituzionale banner italpress tv