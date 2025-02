“Io parlo con il dito” nei locali: Arriva la tovaglietta amica che rende i ristoranti inclusivi

Fipe Agrigento, insieme a Confcommercio Agrigento, nei prossimi giorni presenteranno il il progetto “Io parlo con il dito”, la tovaglietta amica ideata dall’Associazione ClinicaMente in grado di aiutare le persone affette da disturbi specifici del linguaggio a comunicare quando si trovano in un ristorante o in un bar.

La tovaglietta “Io parlo con il dito” si ispira ai princìpi della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), un’area della pratica clinica rivolta a tutti coloro che presentano delle disabilità comunicative del linguaggio, sia permanenti sia temporanee.

Dopo la fase sperimentale realizzata a Milano con il supporto dell’EPAM e Confcommercio Milano, l’iniziativa verrà presentata ad Agrigento giorno 19 febbraio alle ore 11 nella sede di Confcommercio.

“Un gesto semplice ma che conta moltissimo. Si tratta di un’iniziativa importante per l’alto impatto sociale e, che di certo, potrà essere un messaggio educativo e di sensibilizzazione di reale e concreta vicinanza e supporto ad ogni persona, soprattutto bambini, che ha una disabilità comunicativa e di linguaggio, che può rappresenta un grave ostacolo relazionale che ne limita autonomia e socializzazione”, dice in una nota Fipe Agrigento.