Canicattì

In auto con la marijuana, patente sospesa a 18enne: l’aveva conseguita pochi giorni prima 

Aveva conseguito da pochi giorni la patente di guida ma gli è stato subito sospesa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Aveva conseguito da pochi giorni la patente di guida ma gli è stato subito sospesa. Spiacevole disavventura per un diciottenne fermato dai carabinieri ad un posto di controllo a Canicattì.

Il giovane, neo patentato, è stato sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale. Una circostanza che gli è costata non soltanto la segnalazione alla prefettura di Agrigento ma anche la sospensione della carta di circolazione. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Solidarietà, continua la raccolta di tappi della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte
Agrigento

Rigenerazione urbana Monserrato e Villaseta, la Corte d’appello accoglie il ricorso del Comune: restituiti 6 milioni per le opere
Palermo

Vigile urbano investito mentre dirige il traffico: in codice rosso all’ospedale
Agrigento

Democrazia partecipata, Vullo: “Occasione di crescita attraverso iniziative di civismo attivo”
comitini

Viabilità, al via gara d’appalto per la manutenzione di quattro strade provinciali 
Ultime Notizie

Manutenzione straordinaria strade provinciali tra Grotte, Favara e Aragona: al via bando