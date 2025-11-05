Canicattì
In auto con la marijuana, patente sospesa a 18enne: l’aveva conseguita pochi giorni prima
Aveva conseguito da pochi giorni la patente di guida ma gli è stato subito sospesa
Aveva conseguito da pochi giorni la patente di guida ma gli è stato subito sospesa. Spiacevole disavventura per un diciottenne fermato dai carabinieri ad un posto di controllo a Canicattì.
Il giovane, neo patentato, è stato sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale. Una circostanza che gli è costata non soltanto la segnalazione alla prefettura di Agrigento ma anche la sospensione della carta di circolazione.
Redazione
0 commenti