“Picchia e minaccia la compagna”, empedoclino condannato a 4 anni di carcere 

L’empedoclino avrebbe in più occasioni picchiato e minacciato di morte la compagna anche in presenza dei figli minorenni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Anna Genna, hanno condannato a quattro anni di reclusione un quarantenne empedoclino per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna. L’imputato dovrà risarcire la persona offesa, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Teres’Alba Raguccia, con 5mila euro.

Secondo quanto ricostruito, l’empedoclino avrebbe in più occasioni picchiato e minacciato di morte la compagna anche in presenza dei figli minorenni. La donna, in uno degli episodi più violenti, ha riportato anche un trauma cranico facciale e lesioni alle ginocchia. 

