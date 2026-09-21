Polizia, Salvatore Montemagno nuovo vicario del Questore di Catania 

Si è insediato questa mattina il nuovo Vicario del Questore di Catania, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Salvatore Montemagno, che prende il posto del dott. Giuseppe Anzalone, nominato Dirigente Superiore e in attesa di conoscere il nuovo incarico che andrà a ricoprire. Il Questore di Catania, dott. Giuseppe Bellassai, ha dato il benvenuto al dott. Montemagno, già Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura etnea, nel nuovo e prestigioso incarico.

Il dott. Montemagno, che vanta una lunga esperienza nella Polizia di Stato, ha ricoperto importanti incarichi; all’inizio della sua carriera, presso la Questura di Agrigento, prima quale dirigente dell’U.P.G.S.P. e poi della Squadra Mobile, e, successivamente, trasferito a Catania, quale Dirigente della Sezione Omicidi e poi della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile. Promosso Primo Dirigente, ha svolto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Crotone e di Capo Centro della DIA di Catania, prima del trasferimento alla Questura di Catania, quale Dirigente della Divisione Anticrimine.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze diversificate, dal settore del controllo del territorio a quello della polizia giudiziaria e del contrasto alla violenza di genere che lo hanno condotto a diventare punto di riferimento per gli enti e le associazioni che operano nel settore.