Agrigento

Istituto Anna Frank, 700 studenti al palazzetto Ego Green tra sport e legalità 

Circa 700 studenti sono stati impegnati in attività che coniuga sport e valori della legalità in una manifestazione organizzata dall’istituto comprensivo Anna Frank

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

“Legalità e sport” questo il titolo della manifestazione organizzata dall’istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento che si è svolta questa mattina al palazzetto Eco Green di via Ugo La Malfa in cui circa 700 studenti sono stati impegnati in una attività unitaria che coniuga sport e valori della legalità. 

La scuola Anna Frank è un istituto a curvatura sportiva che, con un potenziamento orario, offre ai propri alunni percorsi curricolari di  indirizzi sportivi diversi. Lo sport vissuto come espressione  dei valori del rispetto, del fair play, della responsabilità e della legalità, questo è il messaggio che domani tutti gli studenti esprimeranno con attività di gioco sport, i più piccoli, e con partite di basket e pallamano con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

È stato il dirigente scolastico Alfio Russo ad aprire la manifestazione dando il benvenuto a tutti i partecipanti. Nell’ambito dell’iniziativa è stata presentata la squadra di pallamano dell’Anna Frank, vincitrice della fase regionale dei Nuovi giochi della gioventù.

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