Agrigento
La denuncia di Mareamico: “Ancora un crollo nella collina del Caos”
Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento
“Da diversi anni Mareamico sostiene che la principale causa dei crolli che insistono nella collina del Caos ad Agrigento è determinata dal dissesto idrogeologico per la mancata regimentazione delle acque a monte e non dal mare.”
Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento. “La dimostrazione che le cose stiano veramente così viene dimostrato dalle immagini odierne: dopo aver speso milioni di euro per allontanare il mare dalla base della falesia, mediante la costruzione di diverse barriere frangiflutto, i crolli proseguono e nel frattempo la collina continua a scaricare acqua e creta in spiaggia”.
Redazione
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