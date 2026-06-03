Agrigento

La denuncia di Mareamico: “Ancora un crollo nella collina del Caos”

Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

“Da diversi anni Mareamico sostiene che la principale causa dei crolli che insistono nella collina del Caos ad Agrigento è determinata dal dissesto idrogeologico per la mancata regimentazione delle acque a monte e non dal mare.”

Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento. “La dimostrazione che le cose stiano veramente così viene dimostrato dalle immagini odierne: dopo aver speso milioni di euro per allontanare il mare dalla base della falesia, mediante la costruzione di diverse barriere frangiflutto, i crolli proseguono e nel frattempo la collina continua a scaricare acqua e creta in spiaggia”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Cinque anni di Micciché in numeri: i revisori però danno parere non pienamente positivo
di Gioacchino Schicchi

“Eliminare i cassonetti ha provocato le discariche”: il quasi ex sindaco vuole rivedere il porta a porta
Apertura

Mafia, niente dischi e lettore cd per detenuto al 41bis 
Apertura

Canicattì, vandali devastano immobile confiscato alla mafia 
Apertura

Violento schianto sulla statale 115 al bivio per Mollarella: cinque feriti, c’è anche un bambino
banner italpress istituzionale banner italpress tv