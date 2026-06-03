La denuncia di Mareamico: “Ancora un crollo nella collina del Caos”

“Da diversi anni Mareamico sostiene che la principale causa dei crolli che insistono nella collina del Caos ad Agrigento è determinata dal dissesto idrogeologico per la mancata regimentazione delle acque a monte e non dal mare.”

Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento. “La dimostrazione che le cose stiano veramente così viene dimostrato dalle immagini odierne: dopo aver speso milioni di euro per allontanare il mare dalla base della falesia, mediante la costruzione di diverse barriere frangiflutto, i crolli proseguono e nel frattempo la collina continua a scaricare acqua e creta in spiaggia”.