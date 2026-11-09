Palma di Montechiaro

A Palma di Montechiaro la presentazione del volume “Sicilia archeologica vista dal cielo” di Sebastiano Tusa e Valeria Li Vigni Tusa

Uno studio dei siti archeologici, noti e meno noti dell’Isola, corredato da immagini aeree che, seguendo un progetto narrativo ideato dallo stesso professore Tusa

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Si svolgerà, il prossimo sabato 14 novembre, a partire dalle ore 17,00, nella suggestiva cornice architettonica dell’Oratorio del SS. Rosario di Palma di Montechiaro, la cerimonia di presentazione del volume “Sicilia archeologica vista dal cielo – dalla preistoria all’età romana” di Sebastiano Tusa – Valeria Li Vigni Tusa.
Nel corso della manifestazione, dedicata al compianto grande archeologo Prof. Sebastiano Tusa e all’eccezionale contributo da Egli offerto per la conoscenza, divulgazione e tutela del patrimonio archeologico e culturale, verrà presentata una pubblicazione di alto valore scientifico contenente un accurato studio dei siti archeologici, noti e meno noti dell’Isola, corredato da una ricca rassegna di immagini aeree che, seguendo un progetto narrativo ideato dallo stesso professore Tusa, offrono una visione straordinaria ed al contempo inedita del complesso e variegato paesaggio siciliano.
Alla serata parteciperanno il Prof. Massimo Cultraro, archeologo di chiara fama e dirigente di ricerca presso l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del CNR, Luigi Nifosì dell’Archivio Fotografico Siciliano che dialogheranno con l’autrice, Dott.ssa Valeria Li Vigni Tusa, Presidente della Fondazione Sebastiano Tusa.
L’evento è promosso dalla sede locale dell’Archeoclub, con il patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro, della Fondazione Sebastiano Tusa, del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle di Templi, dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo – Agrigento e della Confraternita del SS. Rosario di Palma.

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