Bloccato drone che portava 600 grammi di droga e cellulari nel carcere di Agrigento

Oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, marijuana e hashish, un drone con accessori, telefoni cellulari, schede Sim, caricabatterie e altro materiale di interesse investigativo. È il bilancio di una operazione di polizia giudiziaria condotta nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia penitenziaria di Agrigento che ha consentito di contrastare un tentativo di introduzione di droga e dispositivi illeciti all’interno del carcere di contrada Petrusa. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Un uomo originario della provincia di Catania è stato segnalato all’autorità giudiziaria perchè, in concorso con un altro ancora in corso di identificazione, sarebbe stato impegnato nella conduzione di un drone.

I due si sarebbero posizionati nelle campagne adiacenti all’istituto penitenziario con l’obiettivo di introdurre, attraverso il velivolo, il materiale successivamente sequestrato. L’operazione, per Sappe, conferma “la crescente capacita’ delle organizzazioni criminali di utilizzare strumenti tecnologici per alimentare i mercati illeciti all’interno degli istituti penitenziari, dove la diffusione della droga rappresenta un problema sempre più preoccupante. Un fenomeno sul quale da tempo i procuratori della Repubblica di diverse citta’ italiane hanno richiamato l’attenzione, sollecitando interventi straordinari per contrastare l’introduzione di stupefacenti, armi e telefoni cellulari”. “Ci congratuliamo con le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria di Agrigento per questa importante operazione, che dimostra ancora una volta l’altissimo livello di professionalita’, il senso del dovere e la capacita’ investigativa del Corpo”, dice Donato Capece, segretario generale del Sappe.