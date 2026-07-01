PRIMO PIANO

Sciacca, continuano le ricerche di Alessio Gallotto

Il 34enne ha lasciato il telefono a casa, e si è allontanato a bordo di un scooter 125

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non si hanno ancora notizie di Alessio Gallotto di 34 anni di Sciacca. Dopo la denuncia di scomparsa da parte dei genitori le forze dell’ordine, la protezione civile e le associazioni di volontariato sono scese in campo già dal pomeriggio di ieri per cercare il ragazzo. Si sta continuando a perlustrare il territorio saccense e i luoghi limitrofi; ma al momento nessuna novità.
Alessio ha lasciato il telefono nella sua stanza, ha preso lo scooter 125, un Liberty Bianco, e si è allontano da casa. Non si hanno dettagli sull’abbigliamento del giovane.
Ogni dettaglio potrebbe essere fondamentali agli inquirenti per rintracciare il giovane; segnalazioni o avvistamenti vanno comunicati alle forze dell’ordine.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’omicidio dei fratelli canicattinesi La Monaca, pastore condannato a 16 anni e 8 mesi
Apertura

Favara, 60enne arrestato per stalking alla nipote
Agrigento

Centrodestra, l’affondo di Daniela Catalano: “Troppi personalismi e feudi da blindare”
Apertura

Ventenne picchiato a Porto Empedocle, trasferito in ospedale con la mandibola rotta 
Agrigento

Autorizzazione allo scarico mancante, sequestrato chiosco a San Leone
banner italpress istituzionale banner italpress tv