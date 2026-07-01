Sciacca, continuano le ricerche di Alessio Gallotto

Non si hanno ancora notizie di Alessio Gallotto di 34 anni di Sciacca. Dopo la denuncia di scomparsa da parte dei genitori le forze dell’ordine, la protezione civile e le associazioni di volontariato sono scese in campo già dal pomeriggio di ieri per cercare il ragazzo. Si sta continuando a perlustrare il territorio saccense e i luoghi limitrofi; ma al momento nessuna novità.

Alessio ha lasciato il telefono nella sua stanza, ha preso lo scooter 125, un Liberty Bianco, e si è allontano da casa. Non si hanno dettagli sull’abbigliamento del giovane.

Ogni dettaglio potrebbe essere fondamentali agli inquirenti per rintracciare il giovane; segnalazioni o avvistamenti vanno comunicati alle forze dell’ordine.