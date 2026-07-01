Palermo

Compie atti osceni in pubblico e aggredisce i carabinieri, arrestato

All'arrivo delle pattuglie, l'uomo, in evidente stato di agitazione, si è scagliato violentemente contro i militari aggredendoli fisicamente

Pubblicato 34 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Palermo Scalo, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario 27enne di origini congolesi, ritenuto responsabile di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato contestualmente denunciato a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

L’intervento è scattato a seguito di diverse segnalazioni che, indicavano, la presenza del giovane in Piazza Aragona intento a compiere atti sessualmente espliciti sulla pubblica via nonostante la presenza di passanti. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo, in evidente stato di agitazione, si è scagliato violentemente contro i militari aggredendoli fisicamente e rivolgendo loro gravi minacce e offese nel tentativo di sottrarsi al controllo. I Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’omicidio dei fratelli canicattinesi La Monaca, pastore condannato a 16 anni e 8 mesi
Apertura

Favara, 60enne arrestato per stalking alla nipote
Agrigento

Centrodestra, l’affondo di Daniela Catalano: “Troppi personalismi e feudi da blindare”
Apertura

Ventenne picchiato a Porto Empedocle, trasferito in ospedale con la mandibola rotta 
Agrigento

Autorizzazione allo scarico mancante, sequestrato chiosco a San Leone
banner italpress istituzionale banner italpress tv