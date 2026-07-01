Compie atti osceni in pubblico e aggredisce i carabinieri, arrestato

I Carabinieri della stazione di Palermo Scalo, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario 27enne di origini congolesi, ritenuto responsabile di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato contestualmente denunciato a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

L’intervento è scattato a seguito di diverse segnalazioni che, indicavano, la presenza del giovane in Piazza Aragona intento a compiere atti sessualmente espliciti sulla pubblica via nonostante la presenza di passanti. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo, in evidente stato di agitazione, si è scagliato violentemente contro i militari aggredendoli fisicamente e rivolgendo loro gravi minacce e offese nel tentativo di sottrarsi al controllo. I Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.