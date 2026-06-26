Agrigento

La Guardia di Finanza compie 252 anni, intervista al Comandante provinciale Gabriele Baron

Ai nostri microfoni è intervenuto il Comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron, per tracciare un bilancio generale delle attività svolte e del costante impegno dei finanzieri al servizio della comunità

Pubblicato 4 minuti fa
Da Irene Milisenda



La Guardia di Finanza celebra 252 anni dalla fondazione. Ad Agrigento la cerimonia si è svolta nella magnifica sala Zeus del museo archeologica della Città dei templi. Ai nostri microfoni è intervenuto il Comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron, per tracciare un bilancio generale delle attività svolte e del costante impegno dei finanzieri al servizio della comunità.

“È un giorno di celebrazione della nostra storia in un luogo che è simbolo di questa città. Oggi è anche giorno di bilanci delle attività svolte da persone che in mezzo la gente danno un contributo per elevare la sicurezza dei cittadini e delle famiglie. Il nostro core business nasce come polizia tributaria e quindi il contrasto alle frodi e all’evasione ma anche altre dinamiche come il controllo degli appalti pubblici. Recentemente abbiamo proceduto a dare corso ad una misura di prevenzione antimafia che ha portato al sequestro di un patrimonio di circa 16 milioni di euro. La lotta si estende anche alla contraffazione, il nostro è un impegno a tutela del Made in Italy e al contrasto alla vendita di prodotti non sicuri che possano ingannare il consumatore.

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