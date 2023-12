La macelleria “Alfonso Mirotta-The Butcher” compie 10 anni, evento per lo speciale traguardo

La macelleria Alfonso Mirotta-The Butcher compie dieci anni. Un traguardo importante che ha visto la storica attività commerciale, situata in via Dante 206, crescere giorno dopo giorno fino ad affermarsi tra le più rinomate macellerie agrigentine. In occasione del decimo compleanno di “The Butcher”, la macelleria ha organizzato un evento speciale che si terrà sabato 16 dicembre alle 11:30 nella sede di via Dante 206 con un taglio della torta e un brindisi insieme ad amici e clienti. Proprio nelle scorse settimane la macelleria “Alfonso Mirotta-The Butcher” ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Eccellenze Italiane” che ha certificato l’impegno dell’attività commerciale tra tradizione e innovazione tenendo sempre fede ai principi qualitativi e al Made in Italy.