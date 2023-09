La nuova frontiera delle truffe su whatsapp, 10 denunce nell’agrigentino 

Un sms o un messaggio su whatsapp con un testo allarmante, spacciandosi per figli in difficoltà, seguiti da richieste di denaro o ricariche. È questa la nuova frontiera delle truffe messe a segno da gente senza scrupoli a caccia di soldi. Negli ultimi giorni di settembre si è registrato un aumento anche in provincia di Agrigento dove sono stati denunciati ben 10 casi.

Il metodo segue un copione ben preciso: arriva un messaggio sul cellulare con una richiesta di aiuto o una emergenza. “Ti scrivo dal telefono di un amico..” oppure “Il mio telefono è rotto scrivi a questo numero”. Per poi inviare link sospetti. La polizia postale sta indagando in tal senso e consiglia sempre di cancellare questa tipologia di conversazioni e di non salvare mai i numeri in rubrica.