La palestra distrettuale apre dopo 45 anni, a gestirla saranno cinque società 

La palestra distrettuale di via Ugo La Malfa, ad Agrigento, diventa realtà. Mancano ormai gli ultimissimi dettagli prima dell’apertura dell’imponente struttura da oltre mille posti. Il progetto di costruzione risale addirittura a ben 45 anni fa. Ultimi passaggi prima della consegna ufficiale: bonifica dell’area esterna e pulizia generale. Il Comune di Agrigento, dopo il proficuo e determinante impegno dell’assessore Gerlando Piparo, ha definito anche il bando della gestione del PalaSport che sarà affidata per i prossimi 9 anni a cinque realtà sportive agrigentine. Si tratta della Fortitudo Basket Agrigento, Sporting Club Maccalube Aragona, Girgenti Pallamano Agrigento, Akragas Futsal, Prosport Ravanusa Atletica e Sport Paraolimpici.

“Sport per tutti – dice uno dei gestori dell’impianto – dai bambini agli anziani, dagli atleti agonisti ai cittadini che vogliono solo divertirsi. Iniziative per scuole, disabili, over 60 e soggetti fragili: programmi strutturati, accessi agevolati, sessioni guidate e inclusive. Sport ma anche attività culturali e formativi come concerti, mostre, laboratori creativi, incontri di educazione alimentare, corsi di fotografia e musica. Esposizioni scolastiche e creative: spazi espositivi per lavori di bambini, anziani e persone con disabilità.”