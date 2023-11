La Questura di Agrigento si illumina di arancione per la giornata contro la violenza sulle donne

Questa sera la Questura di Agrigento, si illumina simbolicamente di arancione. Palazzo Montana, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha aderito all’iniziativa “Orange the world”, promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e dall’associazione Soroptimist International Italia, da tempo impegnata nella promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza e dello sviluppo della condizione femminile.