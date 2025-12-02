La Regione anticipa i soldi ad Aica, niente sospensione della fornitura idrica

Siciliacque ha sospeso la procedura di riduzione dell’erogazione idrica nei confronti di Aica, la società che gestisce l’erogazione idrica ad Agrigento e provincia. La comunicazione è arrivata a Palazzo d’Orléans dall’amministratore delegato e dal presidente della società, Stefano Mereu e Salvatore Castrovinci.

La decisione segue l’emendamento alla legge di Stabilità presentato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e approvato dalla Commissione Bilancio lo scorso 27 novembre. La norma prevede un prestito di 20 milioni di euro destinato all’Azienda idrica comuni agrigentini per coprire i debiti accumulati nei confronti di Siciliacque.