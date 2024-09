L’addio a Martina Frequente, lacrime per l’ultimo saluto alla 26enne morta in un incidente stradale 

Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Martina Frequente, la ragazza di 26 anni deceduta nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale avvenuto ad Aragona. Tantissime le persone che hanno voluto rendere omaggio a Martina nel giorno dei funerali, celebrati nella chiesa Santa Croce di Villaseta, il quartiere in cui viveva. Il religioso silenzio è stato spezzato a più riprese dagli inevitabili momenti di intensa partecipazione della gente.

Anche il parroco don Stefano Principato, cresciuto proprio a Villaseta, non è riuscito a trattenere le lacrime durante l’omelia: “Martina ha amato la sua famiglia, il suo Gerlando, i suoi nonni e anche il suo lavoro. Non è permesso dispiacerci, non facciamoci vincere dalla tentazione diabolica che tutto sia finito qui”. Il prete, visibilmente commosso, ha proseguito: “Oggi abbiamo una nuova opportunità della vita, in questo momento non riusciamo a capire ma il Signore è dalla parte della vita. Non occorre parlare, chiedersi il perché, cresciamo in fede. La separazione non sarà lunga, ci rivedremo in cielo, nella terra dei viventi”.

Martina Frequente, 26 anni, è deceduta nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto in territorio di Aragona. La ragazza, conosciuta da molti in città per il suo lavoro come commessa in un noto negozio, viaggiava in auto insieme a papà, mamma e fidanzato. Tutti tornavano da un matrimonio. Poi il tremendo schianto con un altro veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto. Martina è morta poche ore più tardi in ospedale per i gravi traumi riportati. Il padre, alla guida dell’auto, ha riportato fratture multiple; la madre la frattura del bacino e altri traumi; il fidanzato di Martina, già dimesso, una emorragia. Ferita, ma non in pericolo di vita, anche la coppia a bordo dell’altro veicolo. Le indagini stabiliranno l’esatta dinamica di questa drammatica vicenda. Oggi, però, è il giorno del silenzio e della preghiera. E del dolore.