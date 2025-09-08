Teatro Pirandello, al via la campagna abbonamenti 2025-2026
A partire dal 10 settembre sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti o rinnovare il precedente
La Fondazione Teatro Pirandello ha pubblicato il calendario per la nuova campagna abbonamenti della stagione teatrale 2025-2026.
Dal 10 settembre al 10 ottobre 2025 sarà attivo il diritto di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2024-2025, che potranno confermare il proprio posto o rinnovare l’abbonamento. Nello stesso periodo sarà possibile sottoscrivere anche nuovi abbonamenti, limitatamente ai posti disponibili.
Dal 11 ottobre al 10 novembre 2025 si aprirà la fase dedicata ai nuovi abbonamenti, €230,00 per Platea e Prima fila Palchi, €200,00 per Seconda fila Palchi, sui posti non confermati dagli abbonati della scorsa stagione teatrale.
A partire dall’11 novembre 2025 sarà invece possibile acquistare i singoli biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone.
Informazioni utili: Il diritto di prelazione potrà essere esercitato tramite email all’indirizzo biglietteria@fondazioneteatropirandello.it oppure direttamente al botteghino del Teatro Nuovi abbonamenti e biglietti singoli (quando disponibili) potranno essere acquistati al botteghino oppure sul sito ufficiale www.fondazioneteatropirandello.it. Si ricorda, inoltre, che i Voucher Docenti dovranno essere validati presso il Teatro.