Teatro Pirandello, al via la campagna abbonamenti 2025-2026

A partire dal 10 settembre sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti o rinnovare il precedente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 La Fondazione Teatro Pirandello ha pubblicato il calendario per la nuova campagna abbonamenti della stagione teatrale 2025-2026.

Dal 10 settembre al 10 ottobre 2025 sarà attivo il diritto di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2024-2025, che potranno confermare il proprio posto o rinnovare l’abbonamento. Nello stesso periodo sarà possibile sottoscrivere anche nuovi abbonamenti, limitatamente ai posti disponibili.

Dal 11 ottobre al 10 novembre 2025 si aprirà la fase dedicata ai nuovi abbonamenti, €230,00 per Platea e Prima fila Palchi, €200,00 per Seconda fila Palchi, sui posti non confermati dagli abbonati della scorsa stagione teatrale.

A partire dall’11 novembre 2025 sarà invece possibile acquistare i singoli biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone.

Informazioni utili: Il diritto di prelazione potrà essere esercitato tramite email all’indirizzo biglietteria@fondazioneteatropirandello.it oppure direttamente al botteghino del Teatro Nuovi abbonamenti e biglietti singoli (quando disponibili) potranno essere acquistati al botteghino oppure sul sito ufficiale www.fondazioneteatropirandello.it. Si ricorda, inoltre, che i Voucher Docenti dovranno essere validati presso il Teatro.

