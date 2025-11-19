Agrigento

Ladri in azione all’Eurospin, portati via 10mila euro tra soldi e merce 

Colpo all’Eurospin in via Unità d’Italia. Non è escluso che gli autori siano gli stessi che ventiquattro ore prima hanno svaligiato il supermercato Md di Realmonte

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Furto al supermercato Eurospin in via Unità d’Italia, ad Agrigento. Ignoti malviventi – nella notte tra lunedì e martedì – sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’esercizio commerciale e portare via soldi in contanti e merce. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili del supermercato alla riapertura.

Ad agire, probabilmente, una banda specializzata. E non è neanche escluso che possa essere la stessa che, appena ventiquattro ore prima, ha messo a segno il colpo al supermercato “MD” di Realmonte riuscendo a portare via 22mila euro dopo aver scassinato ben due casseforti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha immediatamente avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dagli impianti di videosorveglianza.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sequestrata officina abusiva, denunciato titolare
Caltanissetta

Trovati in possesso di droga, arrestato un 18enne
Cultura

Al teatro Pirandello in scena “Il vedovo” con Massimo Ghini e Galatea Ranzi
Agrigento

In fiamme furgone e auto di un imprenditore edile, indagini 
Agrigento

Spedizione punitiva alla zona industriale, 30enne picchiato da almeno tre persone 
Agrigento

Ladri in azione all’Eurospin, portati via 10mila euro tra soldi e merce 
banner italpress istituzionale banner italpress tv