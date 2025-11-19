Ladri in azione all’Eurospin, portati via 10mila euro tra soldi e merce 

Furto al supermercato Eurospin in via Unità d’Italia, ad Agrigento. Ignoti malviventi – nella notte tra lunedì e martedì – sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’esercizio commerciale e portare via soldi in contanti e merce. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili del supermercato alla riapertura.

Ad agire, probabilmente, una banda specializzata. E non è neanche escluso che possa essere la stessa che, appena ventiquattro ore prima, ha messo a segno il colpo al supermercato “MD” di Realmonte riuscendo a portare via 22mila euro dopo aver scassinato ben due casseforti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha immediatamente avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dagli impianti di videosorveglianza.