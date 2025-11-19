Agrigento

Spedizione punitiva alla zona industriale, 30enne picchiato da almeno tre persone 

In ospedale un trentenne agrigentino dipendente di una ditta al quale è stata danneggiata anche l’automobile a colpi di spranga

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Raggiunto davanti la sede dell’azienda in cui lavora è stato aggredito da almeno tre persone una delle quali armata di spranga. Un trentenne agrigentino, dipendente di una ditta, è finito in ospedale dopo essere stato picchiato da almeno dal branco. È successo alla zona industriale di Agrigento. Sconosciute, al momento, le cause del pestaggio.

L’uomo è stato preso a calci e pugni e lasciato per terra e anche la sua automobile è stata danneggiata. Il trentenne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove gli sono stati diagnosticati diversi traumi. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell’aggressione. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti in zona. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sequestrata officina abusiva, denunciato titolare
Caltanissetta

Trovati in possesso di droga, arrestato un 18enne
Cultura

Al teatro Pirandello in scena “Il vedovo” con Massimo Ghini e Galatea Ranzi
Agrigento

In fiamme furgone e auto di un imprenditore edile, indagini 
Agrigento

Spedizione punitiva alla zona industriale, 30enne picchiato da almeno tre persone 
Agrigento

Ladri in azione all’Eurospin, portati via 10mila euro tra soldi e merce 
banner italpress istituzionale banner italpress tv