Ladri svaligiano appartamento a Fontanelle, indagini 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a intrufolarsi in un appartamento in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, e rubare oro e preziosi. La casa è di proprietà di un pensionato 71enne. Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

A fare la scoperta è stato l’uomo non appena rientrato nell’abitazione. Al 71enne non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.