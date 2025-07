Premio “Sipario d’oro”, consegnati i riconoscimenti al talento e alla cultura (ft)

Ancora una volta il premio nazionale Sipario d’oro si rende protagonista eccellente nel quadro delle manifestazioni estive di Agrigento.

Una kermesse all’insegna del talento, del genio e della cultura. Illustri personaggi del panorama nazionale ed internazionale hanno calcato le scalette del palco di uno dei luoghi più rappresentativi della città di Agrigento nel cuore della Valle dei Templi. Uno spettacolo nello spettacolo che ha deliziato i quasi 400 presenti, molto attenti, i quali non hanno lesinato applausi scroscianti per tutti i premiati.

I premiati hanno ancora una volta dato lustro di se ed hanno reso sempre più orgogliosi gli organizzatori che da 20 anni si spendono per la riuscita della cerimonia.

Momenti di spettacolo hanno arricchito la serata fornendo ai tanti pervenuti un’altra occasione per poter ammirare altri talenti di quotato livello artistico.

Suggestivi i momenti dettati dalla sfilata delle modelle appartenenti al gruppo “Sicilia che sfila” e che adesso si preparano per raggiungere altri prestigiosi traguardi. Il maestro Mimmo Galletto, che come è solito fare, ha intrattenuto gli ospiti a conclusione della serata alternando momenti di straordinaria poesia ad altri di spiccata ilarità. Insomma, il maestro non sbaglia mai.

A condurre la serata due veterani del giornalismo agrigentino; Margherita Trupiano e Lelio Castaldo. Questi i premiati: Antonello Piraneo, direttore de La Sicilia, giornalismo; Joe Farruggio, imprenditoria; Gruppo operatori sociali e culturali; Marcello Giavarini, presidente Egogreen; Nicola Mannino, presidente del Parlamento Internazionale della Legalità; Francesco Fiorica, Radio-oncologo, Oncologo nutrizionista; Francesco Messina, Manager Conad.

A proposito dell’imprenditore Francesco Messina, lo stesso si è impegnato con suor Enza della Comunità Porte Aperte, a dare un congruo contributo per realizzare nuovamente la tenda della solidarietà, recentemente colpita da un atto vandalico.