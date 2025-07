Muore travolto da moto, indagato 21enne

Un 21enne è indagato per omicidio stradale dopo avere investito e ucciso ieri pomeriggio Letterio Verboso, 68 anni, lungo la via Consolare Pompea a Messina. L’impatto, molto violento, ha sbalzato a diversi metri l’anziano che è morto poco dopo all’ospedale Papardo. Il giovane, ferito lievemente, è stato sottoposto ad accertamenti, compresi test tossicologici e alcolemici. Lo scooter, un Honda SH 150, è stato sequestrato. Le indagini sono in corso a cura della sezione infortunistica della Polizia municipale per chiarire la dinamica e le responsabilità.