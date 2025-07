Casteltermini si prepara per Maria Santissima Annunziata: tre giorni di preghiera, musica e tradizione

Casteltermini si veste di festa per Maria Santissima annunziata. Dal 28 luglio al 3 agosto, preghiera, tradizioni, momenti di intrattenimento. Domenica 3 agosto atteso sul palco il comico siciliano Antonio Pandolfo. Una festa che ogni anno arriva puntualmente per celebrare Maria Santissima annunziata, protettrice degli zolfatai. La storia racconta di onesti lavoratori di un tempo che lavoravano in miniera.

Il presidente del comitato organizzativo Giovanni Antinoro, ringrazia tutti gli sponsor che hanno ancora una volta mostrato grande sensibilità, nel sostenere una festa che è sopratutto un momento di riflessione. “Abbiamo il dovere di ricordare da dove veniamo, bisogna ricordare il sacrificio di tanti Castelterminesi che lavorando in miniera hanno dato la possibilità a figli e nipoti di studiare, offrendo loro una vita migliore”.Anche quest’anno tanti appuntamenti. Nella serata finale di domenica sul palco di piazza duomo Antonio Pandolfo, comico siciliano amatissimo che sarà presentato da Riccardo Gaz.